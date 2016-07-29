Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dış Ekonomi̇k İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ı kabul edecek.

2- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Darbelere karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz" adlı kadın buluşmasına katılacak.

4- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.



5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

6-Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

8- Futbolda kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.