Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dış Ekonomi̇k İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ı kabul edecek.
2- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.
3- HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Darbelere karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz" adlı kadın buluşmasına katılacak.
4- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
6-Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
8- Futbolda kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.