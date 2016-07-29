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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

29 Temmuz 2016 09:17

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dış Ekonomi̇k İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ı kabul edecek.

2- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Darbelere karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz" adlı kadın buluşmasına katılacak. 

4- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek. 

6-Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor. 

8- Futbolda kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.

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