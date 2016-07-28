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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

28 Temmuz 2016 10:07

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek.

2- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı

- YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. 

- YAŞ, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

- Yıldırım, şura üyelerine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek. 

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

4- TBMM Genel Kurulunda, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

5- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek.

7- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Hırvatistan'ın Rijeka takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

8- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, Estonya'nın Nomme Kalju takımını Osmanlı Stadı'nda konuk edecek.

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