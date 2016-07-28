Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek.
2- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı
- YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- YAŞ, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
- Yıldırım, şura üyelerine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.
3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.
4- TBMM Genel Kurulunda, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
5- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek.
7- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Hırvatistan'ın Rijeka takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
8- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, Estonya'nın Nomme Kalju takımını Osmanlı Stadı'nda konuk edecek.