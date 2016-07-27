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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Temmuz 2016 08:16

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar'ı ayrı ayrı kabul edecek. 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- Prof. Dr. Halil İnalcık son yolculuğuna uğurlanıyor.

- 100 yaşında hayatını kaybeden, tarihçilerin "Tarihçilerin Şeyhi" olarak adlandırdığı Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi DTCF'de ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tören yapılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından İnalcık'ın naaşı İstanbul'a götürülecek.

4- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

5- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. 

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

6- TÜİK, mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini paylaşacak.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Monaco takımıyla Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

 

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