Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Fransa'nın turistik kenti Nice'teki en az 80 kişinini öldürüldüğü saldırıyla ilgili gelişmeler takip edilecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin ve SETA Vakfı Başkanı Burhanettin Duran'ı Dolmabahçe ofisinde ayrı ayrı kabul edecek.

3- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Valiliği ve Sur ilçesi esnafını ziyaret edecek, ilçede zarar gören okullarda incelemelerde bulunacak.

5- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile birlikte "2016 OECD Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu"nun tanıtımına yönelik basın toplantısı yapacak.

6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Makro Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2016 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

7- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çırağan Sarayı'nda Savunma Sanayi İhracat Rakamlarının Açıklanması Töreni'ne katılacak.

8- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri, mayıs ayı sanayi ciro endeksi ve mayıs ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, ardından mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile görüşecek.

10- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

12- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenecek.

13- UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

- Kurada, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Medipol Başakşehir'e, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.