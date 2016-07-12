Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Toplantısına katılacak, ardından Çankaya Köşkü'nde başbakan yardımcılarını kabul edecek.
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Roma'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek. Kahraman, Roma'daki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tahmini fındık rekoltesini açıklayacak.
4- TBMM Genel Kurulu'nda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.
5- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
6- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
7- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
8- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
9- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlardan 10'u yapılacak.