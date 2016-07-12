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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

12 Temmuz 2016 08:13

1- Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Toplantısına katılacak, ardından Çankaya Köşkü'nde başbakan yardımcılarını kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Roma'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek. Kahraman, Roma'daki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek. 

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tahmini fındık rekoltesini açıklayacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

5- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

6- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

7- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlardan 10'u yapılacak.

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