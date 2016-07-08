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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

08 Temmuz 2016 10:14

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da

- Erdoğan, Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki toplantısının Ulusal Stadyum'daki açılış oturumuna katılacak, aile fotoğrafı çekiminde yer alacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından Cumhurbaşkanlığında verilen yemeğe katılacak.

2- Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

3- Avrupa Atletizm Şampiyonası, Hollanda'da devam edecek.

4- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları, tek ve çift erkekler yarı final müsabakalarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

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