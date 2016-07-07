Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yasin Öcal'ın ailesini ziyaret edecek, Akdağmadeni'nde bayramlaşmaya katılacak, şehit polis Duha Beker'in ailesini ziyaret edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Kalesi'nde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dinar, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

4- İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin bir günlük resmi ziyarette bulunacağı Bulgaristan'da mevkidaşı Rosen Plevneliev, Başbakan Boyko Borisov ve Parlamento Başkanı Rosen Plevneliev ile görüşecek.

5- Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gürcistan muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri A Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Senegal ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Yeni Zelanda ile Fransa karşı karşıya gelecek.

9- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ikinci yarı final maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

10- Avrupa Atletizm Şampiyonası, Hollanda'da sürüyor.