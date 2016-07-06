Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle incelemelerde bulunacak.
2- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
3- Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edileceği ülkelerdeki program ve kutlamalar izlenecek.
4- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gürcistan'a yapacağı resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile bir araya gelecek.
- Kerry ve Kvirikaşvili, ABD- Gürcistan Stratejik Ortaklık Komisyonu'na başkanlık etmelerinin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
5- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
6- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
7- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk yarı final maçında Portekiz ile Galler karşı karşıya gelecek.
8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri A Grubu'nda Kanada ile Senegal, B Grubu'nda ise Filipinler ile Yeni Zelanda karşılaşacak.
9- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.
10- Girensun'da düşen askeri helikopterle ilgili gelişmeler takip edilecek.