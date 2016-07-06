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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

06 Temmuz 2016 10:13

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle incelemelerde bulunacak. 

2- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

3- Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edileceği ülkelerdeki program ve kutlamalar izlenecek.

4- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gürcistan'a yapacağı resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile bir araya gelecek.

- Kerry ve Kvirikaşvili, ABD- Gürcistan Stratejik Ortaklık Komisyonu'na başkanlık etmelerinin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

5- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

7- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk yarı final maçında Portekiz ile Galler karşı karşıya gelecek.

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri A Grubu'nda Kanada ile Senegal, B Grubu'nda ise Filipinler ile Yeni Zelanda karşılaşacak. 

9- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. 

10- Girensun'da düşen askeri helikopterle ilgili gelişmeler takip edilecek. 

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