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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

26 Haziran 2016 10:43

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde şehit aileriyle iftarda bir araya gelecek.

2- Üniversiteye girişte ikinci basamağı teşkil eden Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) sonuncusu olan edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) yapılacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Pirelli tarafından düzenlenecek iftara iştirak edecek.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Akçakoca İlçe Teşkilatı iftarına katılacak.

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Beyağaç ve Kale'de ziyaretlerde bulunacak.

6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bağcılar Halk Sarayı'nda Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin iftarına katılacak.

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaş'ta belediye başkanlığını, kaymakamlığı, Altınyayla'da belediye başkanlığı ile kaymakamlığı, Şarkışla'da kaymakamlığı ve belediye başkanlığı ziyaret edecek, Şarkışla Belediyesinin iftarına katılacak.

8- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde düzenlenecek "İstanbul İli Kırmızı Et Sektör Toplantısı" programına iştirak edecek.

9- İspanya'da erken genel seçimler yapılacak.

10- Suriye'de iç savaşında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

11- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.

12- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa-İrlanda Cumhuriyeti, Almanya-Slovakya ve Macaristan-Belçika maçları oynanacak.

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