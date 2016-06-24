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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

24 Haziran 2016 09:26

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı kabul edecek. 

- Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Tüm Sanayici İş Adamları (TÜMSİAD)'ın düzenleyeceği iftara katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde, MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek, ardından MKYK üyeleri ile iftarda buluşacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğleyin düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Kocaeli'de iftara iştirak edecek. 

4- Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

5- TÜİK, mayıs ayı konut satış istatistikleri ile haziran ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

6- Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyecek ve ülkenin AB'de kalıp kalmamasına karar verilecek referandumun sonucu ve yankıları takip edilecek.

7- Referandum sonucunun belli olmasının ardından, İngiltere Başbakanı David Cameron, resmi konutu önünde açıklama yapacak.

8- Almanya'nın Hessen eyaleti̇nde bi̇r si̇nema salonunda si̇lahlı saldırı düzenlenmesi̇ni̇n ardından, olayın yansımaları taki̇p edi̇li̇yor.

9- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfınca düzenlenen ''Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi''nin tanıtım programı ve iftar daveti gerçekleşecek.

10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix Serisi'nin üçüncü etabındaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. 

- Etaptaki diğer maçta İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

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