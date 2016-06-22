Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde sanatçı Orhan Gencebay'ı kabul edecek. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin 2015-2016 akademik yılı mezuniyet törenine ve ardından üniversitenin iftar programına katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ve Malta Dışişleri Bakanı George Vella'yı kabul edecek. Yıldırım, Rixos Otel'de 22, 23, 24. ve 25. dönem milletvekilleri ile iftar yapacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek ve Yozgat'ta iftar programına katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nin açılışına ve Esenler Belediyesinin iftarına iştirak edecek.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türksat Genel Müdürlüğü arasında e-Okul Sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda düzenlenecek protokol törenine iştirak edecek.

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngören yasa tasarının görüşmelerine başlanacak.

8- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, e-Dönüşüm / e-Devlet İşbirliği Protokolü imza törenine iştirak edecek.



9- TÜİK, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.



10- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato ile alt kanadı Temsilciler Meclisinin karma AB ve Dışişleri komisyonlarının toplantılarına katılacak.

11- Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nde kalıp kalmamasına karar verilecek 23 Haziran'daki referandum öncesinde ülkedeki gelişmeler takip edilecek.

12- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda İzlanda-Avusturya ve Macaristan-Portekiz, E Grubu'nda ise İtalya-İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç-Belçika maçları oynanacak.