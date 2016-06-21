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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

21 Haziran 2016 10:15

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul edecek ve STK temsilcileri ile iftar yapacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Yeri Başkanı İrina Vlah'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Yıldırım, Valilik ile partisinin il teşkilatını ziyaret edecek, yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katılacak ve Ağrı Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak. 

3 - CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

5- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak. 

- TÜİK, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden araştırma geliştirme faaliyeti için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile yapacağı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

8- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da karşılaşmayı izleyecek.

- Şampiyonada ayrıca C Grubu'nda Ukrayna-Polonya ve Kuzey İrlanda-Almanya ile D Grubu'nda Hırvatistan-İspanya maçları oynanacak.

9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Filipinler ile karşı karşıya gelecek.

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