Türkiye gündeminde bugün neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul edecek ve STK temsilcileri ile iftar yapacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Yeri Başkanı İrina Vlah'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Yıldırım, Valilik ile partisinin il teşkilatını ziyaret edecek, yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katılacak ve Ağrı Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.

3 - CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.



5- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TÜİK, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden araştırma geliştirme faaliyeti için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.



6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile yapacağı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyecek.



7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



8- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da karşılaşmayı izleyecek.



- Şampiyonada ayrıca C Grubu'nda Ukrayna-Polonya ve Kuzey İrlanda-Almanya ile D Grubu'nda Hırvatistan-İspanya maçları oynanacak.



9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Filipinler ile karşı karşıya gelecek.