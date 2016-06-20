Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.
2- CHP bünyesinde oluşturulan Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu'nca hazırlanan "Mülteci Raporu", genel merkezdeki toplantıyla tanıtılacak.
3- TÜİK, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
4- Irak ordusunun Musul'u DAEŞ'ten kurtarmak için Mahmur ilçesinden başlattığı operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Suriye'de iç savaşında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
6- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.
7- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda Rusya-Galler ve Slovakya-İngiltere maçları oynanacak.
8- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacakları Çek Cumhuriyeti maçı öncesi Bollaert-Delelis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Çek Cumhuriyeti Milli Takımı Teknik Direktörü Pavel Vrba, Bollaert-Delelis Stadı'nda basın toplantısı yapacak.