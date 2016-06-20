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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

20 Haziran 2016 08:44

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.

2- CHP bünyesinde oluşturulan Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu'nca hazırlanan "Mülteci Raporu", genel merkezdeki toplantıyla tanıtılacak.

3- TÜİK, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. 

4- Irak ordusunun Musul'u DAEŞ'ten kurtarmak için Mahmur ilçesinden başlattığı operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye'de iç savaşında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

6- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.

7- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda Rusya-Galler ve Slovakya-İngiltere maçları oynanacak. 

8- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacakları Çek Cumhuriyeti maçı öncesi Bollaert-Delelis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

- Çek Cumhuriyeti Milli Takımı Teknik Direktörü Pavel Vrba, Bollaert-Delelis Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

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