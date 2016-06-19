Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Thani ile görüşecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenler onuruna Çankaya Köşkü'nde iftar verecek.
3- Üniversiteye girişte ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ikinci gününde LYS-1 matematik oturumu yapılacak.
4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Mağralı Mahallesi Batıpark Spor Salonu'ndaki iftar programına katılacak.
5- Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği Çağrı Heyeti, MHP 6. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nı, Büyük Anadolu Otel'de toplayacak.
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
7- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Romanya-Arnavutluk ve İsviçre-Fransa maçları oynanacak.
8- A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Saulnier Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.
9- Milliyetçi Hareket Partisi’nde tüzük kurultay, bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilecek.
10- Translar bugün saat 17.00’de İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransız Kültür Merkezi önünde toplanarak, Tünel Meydanı’na yürüyecek.