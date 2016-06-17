Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde düzenlenecek Türkiye IV. Uluslararası Hafızlık ve Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ödül törenine katılacak. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde STK temsilcileri ile iftar yapacak.

2- Öğrenciler karne alıyor

- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 17 milyon 588 bin 958 öğrenci, karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Pi̇ri̇ Rei̇s Ortaokulunda karne dağıtım töreni̇ne katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'ndaki AK Parti Ankara İl Başkanlığı iftarına iştirak edecek.

4- Süleyman Demirel anılıyor

- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, vefatının birinci yılında memleketinde düzenlenecek törenle anılacak.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Demirel'in İslamköy Çalca Tepesi'ndeki kabrinde düzenlenecek törene katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda gerçekleştirilecek 2015-2016 eğitim öğretim yılı 4. sınıflar veda ve iftar programına katılacak.



6- TBMM Adalet Komisyonunda, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

7- TÜİK, geçen yıla ilişkin intihar istatistikleri ile bu yılın ilk çeyreğine ait inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

8- TOBB, mayıs ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaşacak.

9- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fatih Camisi Avlusunda düzenlenecek "4. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.



11- Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Türkiye, Nice kentinde İspanya ile karşılaşacak. Şampiyonada ayrıca E Grubu'nda İtalya-İsveç ve D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan maçları oynanacak.



12- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Olimpiyat Oyunları Elemeleri çeyrek final maçında Küba ile karşılaşacak.



13- Voleybol FIVB Erkekler Dünya Ligi 2. Seviye A Grubu müsabakaları İzmir'de başlayacak. İlk gün Hollanda-Slovakya ve Türkiye-Portekiz maçları yapılacak.