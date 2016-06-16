Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ile Asrın İmecesi Sevgi Kilimi "1299 Minik El Bir Bayrak" proje heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde emniyet mensupları ile iftar yapacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, ardından ATO Congresium'da kuruluşundan bugüne görev yapan AK Parti il başkanlarıyla iftar yapacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi "Şehit Polis Haluk Varlı Parkı" açılışına katılacak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katılacak.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Maarif Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Adalet Komisyonunda, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler başlayacak.



- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.



7- TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.



8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verisini ilan edecek.



- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.



9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da resmi temaslarda bulunacak.



10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya gelecek.

11- Türk basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci ve yayımcı Hakkı Devrim bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.



12- Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yedinci gününde B Grubu'nda İngiltere-Galler, C Grubu'nda ise Ukrayna-Kuzey İrlanda ve Almanya-Polonya maçları oynanacak.



13- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016'da oynayacakları İspanya maçı öncesi Nice Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.



- A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını Nice Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



- İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, Nice Stadı'nda basın toplantısı yapacak.



- İspanya, son çalışmasını Nice Stadı'nda gerçekleştirecek.