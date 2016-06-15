Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Ali Akbar İbrahim Al-Alawi ve Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı kabul edecek, ardından büyükelçiler ve DEİK İş Konseyi Başkanları ile iftar yapacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerini iftarda ağırlayacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ayrı ayrı kabul edecek, medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak.



4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen programda "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi" alan gazeteci adaylarının sertifika töreni ile Ordulular İftar Programı'na katılacak.



6- TBMM Genel Kurulunda, Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.



7- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) 2015” haber bültenini yayımlanacak.



8- Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.



9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’da resmi temaslarda bulunacak.



10- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.



11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



12- Avrupa Futbol Şampiyonası'nın altıncı gününde B Grubu'nda Rusya-Slovakya, A Grubu'nda da Romanya-İsviçre ve Fransa-Arnavutluk maçları oynanacak.



13- A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı İspanya maçının hazırlıklarını Saulnier Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

14- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.