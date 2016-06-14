Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen Al Marar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de AKP Grup Toplantısına katılacak, Tavşanlı ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yapacak.

3- AKP, CHP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmeler başlayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıklayacak.

6- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ile mayıs ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.



7- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Slovakya'da, AB Dönem Başkanlığı’ndan sorumlu Devlet Sekreteri Ivan Korcok ile görüşecek, Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak’ın vereceği akşam yemeğine katılacak.



8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'a yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde temaslarına devam edecek.

9- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile ayrı ayrı görüşecek.



10- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı iş yasasına ilişkin grev ve protestolar takip edilecek.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



12- Avrupa Futbol Şampiyonası'nın beşinci gününde F Grubu'nda Avusturya-Macaristan ve Portekiz-İzlanda maçları oynanacak.



13- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.



14- A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.