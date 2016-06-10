Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, ardından TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

AKP Van İl Başkanlığı'nı ve valiliği ziyaret edecek Yıldırım, Kinyas Kartal Bulvarı'nda düzenlenecek toplu açılış ve temel atma törenine katılacak, ardından vatandaşlarla iftarını yapacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un cenaze törenine katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sur Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak, iftar programına iştirak edecek, partililerle buluşacak.

5- TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

6- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

7- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda’nın Lahey kentinde Senato Başkanı Ankie Broekers Knol ile görüşecek, Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in vereceği çalışma yemeğine katılacak.

8- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek.

- Zeybekci, 40. KKTC Uluslararası Fuarı'nın açılışına katılacak, Bakan Atun'un vereceği iftar yemeğine iştirak edecek.

9- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı iş yasasına ilişkin grevlerin yansımaları takip edilecek.

10- Suriye iç savaşında rejim ve Rusya’nın hava saldırıları, Halep ve Fırat nehrinin batısında yoğunlaşan çatışmalar ile diğer iç gelişmeler takip ediliyor.

11- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr yanlıları hükümet karşıtı gösteri düzenleyecek.

12- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.

13- Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor

- Louisville kentinde bulunan KFC Yum! Center'da yapılacak ve İmam Zaid Şakir'in yöneteceği cenaze töreninde aile üyeleri, farklı dinlerden temsilciler ile eski ABD Başkanı Bill Clinton konuşma yapacak.

- Törenin ardından Muhammed Ali, Cave Hill mezarlığında toprağa verilecek.

14- Avrupa Futbol Şampiyonası, A Grubu'nda ev sahibi Fransa ile Romanya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

15- A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2016 D Grubu ilk maçının hazırlıklarına devam edecek.

16- Voleybol Kadınlar Grand Prix 1. etap ilk maçında Türkiye, Belçika ile karşılaşacak.

17- Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.