Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

- Erdoğan, muhtarlarla iftar programının ardından efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Vezneciler'de terör saldırısının olduğu yeri ziyaret edecek, Fatih Camii'nde cenaze namazına katılacak.



- Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Gençlik Kolları MKYK, AK Parti Kadın Kolları MKYK ve AK Parti MYK toplantılarının ardından milletvekilleriyle orucunu açacak.



3- HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.



4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ile perakende satış hacmi endeksini açıklayacak.



6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



9- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2016 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasının icra edilmesiyle tamamlanacak.



10- A Milli Futbol Takımı, EURO 2016'da Hırvatistan ile oynayacağı D Grubu ilk maçının hazırlıklarına Fransa'da devam edecek.