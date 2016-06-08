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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

08 Haziran 2016 13:10

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

- Erdoğan, muhtarlarla iftar programının ardından efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Vezneciler'de terör saldırısının olduğu yeri ziyaret edecek, Fatih Camii'nde cenaze namazına katılacak.

- Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Gençlik Kolları MKYK, AK Parti Kadın Kolları MKYK ve AK Parti MYK toplantılarının ardından milletvekilleriyle orucunu açacak. 

3- HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak. 

4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ile perakende satış hacmi endeksini açıklayacak.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2016 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasının icra edilmesiyle tamamlanacak.

10- A Milli Futbol Takımı, EURO 2016'da Hırvatistan ile oynayacağı D Grubu ilk maçının hazırlıklarına Fransa'da devam edecek.

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