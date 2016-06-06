T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

06 Haziran 2016 13:15

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı, Tarabya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. 

2-Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti, Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek'i ayrı ayrı kabul edecek. 

- Yıldırım, Köşk'te yapılacak Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek, kurul üyeleriyle iftarını açacak.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Argamunt ile görüşecek.

4- HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, partilerinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak. 

5- TÜİK, ocak-mart dönemine ilişkin İşgücü Maliyeti Endeksi'ni açıklayacak. 

6- Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Güney Yarım Kürede yer alan Avustralya’da ilk iftar Türkiye’den yaklaşık 10 saat önce açılacak.

10- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta 8. maçında Macaristan ile karşılaşacak. 

11- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı, Slovenya'dan organizasyonun yapılacağı Fransa'ya gidecek.

12-Filipinler'in başkenti Manila'da 4-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu, Antalya'da toplanacak. 

ETİKETLER

Türkiye gündeminde bugünneler varsiyasetspordünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24