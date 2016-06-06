Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı, Tarabya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
2-Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti, Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek'i ayrı ayrı kabul edecek.
- Yıldırım, Köşk'te yapılacak Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek, kurul üyeleriyle iftarını açacak.
3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Argamunt ile görüşecek.
4- HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, partilerinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.
5- TÜİK, ocak-mart dönemine ilişkin İşgücü Maliyeti Endeksi'ni açıklayacak.
6- Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
9- Güney Yarım Kürede yer alan Avustralya’da ilk iftar Türkiye’den yaklaşık 10 saat önce açılacak.
10- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta 8. maçında Macaristan ile karşılaşacak.
11- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı, Slovenya'dan organizasyonun yapılacağı Fransa'ya gidecek.
12-Filipinler'in başkenti Manila'da 4-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu, Antalya'da toplanacak.