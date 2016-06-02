Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kenya'da

- ​Erdoğan, Jomo Kenyatta'nın mozolesine çelenk koyacak, resmi karşılama töreninin ardından ​Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

- İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından Kenyatta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan, BM Nairobi ofisini ziyaret edecek, ofis bahçesine fidan dikecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kenya İş Forumu'na ve resmi akşam yemeğine katılacak.

2 - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Genelkurmay Başkanlığını ziyaret edecek, Keçiören'de Osmanlı Halk Pazarı'nın açılışına iştirak edecek.

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliği Genel Kuruluna ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 105. Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'na iştirak edecek.

5- TBMM'den...

- Genel Kurulda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonunda İller Bankası Genel Müdürlüğünün 2013-2014 yılı hesapları üzerinde görüşmeler yapılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fransa Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenen etkinlikte Fransa'nın iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek, Natixis Yatırım Bankası ve Başbakanlık Yatırım Ajansınca organize edilen toplantıda, Fransa finans dünyası ve portföy yöneticileriyle buluşacak.

7- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Uluslararası Tarım Sigortaları Sempozyumu’na katılacak.

8- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

9- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün, petrol üretiminin dondurulması konusunun ele alınacağı 169. Olağan Toplantısı gerçekleştirilecek.

10- Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" tasarısının oylaması yapılacak.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiadis, ara bölgede Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocukların katılımıyla düzenlenecek etkinliğe iştirak edecek.

12- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı çalışma yasasına karşı ülke çapında yapılacak grevler takip edilecek.

13- Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 40'ıncı kez toplanacak.

14- Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

16- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

17- A Milli Futbol Takımı, EURO 2016 hazırlıklarını sürdürecek.