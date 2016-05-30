Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısına ve AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
2- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat işgücü girdi endekslerini açıklayacak.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
4- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan karar ve sonuç bildirgesini açıklayacak.
5- EURO 2016 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
6- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.