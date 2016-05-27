Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlama ve Ahi Evran Üniversitesi fahri doktora tevcih törenlerine katılacak.

2- TBMM Genel Kurulunda, 65. Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler yapılacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına iştirak edecek.

4- TÜİK, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi ile bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Ticaret ve Hizmet Endekslerini açıklayacak.

5- Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde BM EAGÜ Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya ve BM Kalkınma Programı Direktörü Helen Clark ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



- Toplantı kapsamında bugün, 2 Yüksek Düzeyli Toplantı ve bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

6- Fransa'daki çalışma yasası tasarısını protesto için yapılan grevler ve günlük hayata yansımaları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- PTT 1. Lig'de Multigroup Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki play-off final maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.