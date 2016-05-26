Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2-Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarını kabul edecek.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, "Fındık Çalıştayı"na katılacak, partililerle akşam yemeğinde buluşacak.

4- Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı

- BM'nin "En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) Yönelik İstanbul Eylem Programının Yüksek Düzeyli Kapsamlı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı" Antalya’nın Belek ilçesinde başlıyor.

- Toplantının ön etkinlikleri kapsamında Yüksek Düzeyli Toplantı gerçekleştirilecek, özel sektör ve sivil toplum forumları düzenlenecek.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi" ödül törenine katılacak.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Meslekte Birlik Grubu tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İSMMMO Yönetimine Yürüyüş Gecesi" programına iştirak edecek.

7- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek 20. Tüketici Konseyi'nde açılış konuşması yapacak.

8- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin sanayi işgücü girdi endeksleri ile mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

9- G7 Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde başlayacak.

- İki günlük zirvede ekonomik konuların yanı sıra, terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, sığınmacı krizi, salgın hastalıklarla mücadele ve iklim değişikliği dahil çeşitli konular görüşülecek.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşecek.

11- Fransa'da hükümetin çalışma yasasını değiştirmek istemesi ülke çapında eylemlerle protesto edilecek.

12- Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

14- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

15- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya gelecek.

16- Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.