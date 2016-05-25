Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- 65. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul edecek.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.



4- Bakanlıklarda devir teslim törenleri

- Lütfi Elvan, Başbakan Yardımcılığı görevini Veysi Kaynak'a devredecek, Kalkınma Bakanlığı görevini ise Cevdet Yılmaz'dan devralacak.



- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sema Ramazanoğlu'ndan görevi alacak.

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devralacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri ile iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksi istatistiklerini duyuracak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile geçen yıla ait bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

7- Irak'ın Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



8- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri ve takım kaptanları, Rixos Downtown Antalya Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

9- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında TOFAŞ ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.