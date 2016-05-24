Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul edecek.
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Tunus Başbakanı Habib Essid, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Sirac, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ayrı ayrı görüşecek.
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Dünya İnsani Zirvesi ortak basın toplantısına ve zirvenin kapanış programına katılacak.
2- Dünya İnsani Zirvesi
- Zirvenin ikinci gününde 3 ayrı Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak, birçok etkinlik düzenlenecek.
- Zirve, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un düzenleyeceği basın toplantısı ve kapanış oturumuyla son bulacak.
3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
4- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çırağan Sarayında Konya Şehir Hastanesi finansman anlaşması imza törenine katılacak.
5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mayıs ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.
7-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni paylaşacak.
8- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleriyle, nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıklayacak.
9- Irak'ın Felluce'yi DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
12- Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur için Kale Grubu'nun Levent'teki binasında tören düzenlenecek, Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.
13- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ana tablo maçları devam ediyor.
14- Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.