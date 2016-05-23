Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Dünya İnsani Zirvesi başlıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60'a yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla, küresel insani yardım sisteminin masaya yatırılacağı İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Dünya İnsani Zirvesi'nin açılışına katılacak.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Zirve kapsamında, "Suriyeli Mültecilerin Krizine Çözüm Bulunması Bakımından İnsana Yakışır İşlerin Merkezi Rolü: ILO Deneyimleri" paneline katılacak.
- Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen, TİKA, AFAD, Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yansıtan, Anadolu Ajansı fotoğraflarının yer aldığı, video ve interaktif alanlarla desteklenen "Turkey, A Nation United for Humanity/İnsanlık İçin Birleşen Millet, Türkiye" sergisi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılacak.
- Zirve kapsamında "Doğu-Batı Orkestrası", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verecek.
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.
3-Yemen'deki gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
5- Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından gelişmeler takip ediliyor.
6- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya'da "Kitlesel Göç Hareketleri ve Küresel Din Hizmetleri” temalı "5. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı”nın açılış programına katılacak.
7- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında TOFAŞ ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.