Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad Otel'de düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 3. Su'dan Sorumlu Bakanlar Toplantısı" açılış törenine katılacak.
2- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
3- TBMM Genel Kurulunda, haklarında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile HDP'nin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek.
4- TÜİK, geçen yıla ilişkin "İstatistiklerle Gençlik Araştırması"nın sonuçlarını açıklayacak.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
6- SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında kurumda basın toplantısı düzenleyecek.
7- Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.