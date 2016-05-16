Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Kilis Valisi Süleyman Tapsız ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis'te TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a veda ziyaretinde bulunacak, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Karma İstişare Kurulu üyesi STK temsilcilerini kabul edecek, Bakanlar Kurulu üyeleri ve eşleri ile yemekte bir araya gelecek.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" ile nisan ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ni açıklayacak.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



5- Sinema sanatçısı Oya Aydoğan son yolculuğuna uğurlanıyor.



- Aydoğan için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Levent Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

6- Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un da "Kafamda Bir Tuhaflık" adlı romanıyla aday gösterildiği Uluslararası Man Booker Ödülü töreni İngiltere'de yapılacak.

7- Avrupa Yüzme Şampiyonası İngiltere'de başlayacak.