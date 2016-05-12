Türkiye gündeminde bugün neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Türk Siyasi Tarihinde Yerli ve Milli İrade programına katılacak.

-Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul edecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Singapur Meclis Başkanı Halimah Yacop ile bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Düzce Günleri'nin açılış programına iştirak edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Otomotiv Sektörünün Geleceği Kongresi" ile "Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu İlk Kapanış Toplantısı" programlarına katılacak.

6- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 8. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi ödül, Vakıfköy Spor ve Bölge Parkı temel atma ve Mustafa Kemal Paşa İlçesi Sodam açılış törenlerinde iştirak edecek.

7- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini ve mart ayına ait kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini duyuracak.

8- AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ndeki temaslarını değerlendirmek üzere Strazburg'daki Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

- Bozkır, Brüksel'e geçerek Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile görüşecek.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- Basketbolda Fenerbahçe'nin de yer aldığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi Alexanderplatz'ta, takımların başantrenörleri ve birer oyuncusunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.