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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Mayıs 2016 11:55

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları konferansına katılacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda gezisinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'a geçecek.

3- Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da, "Paralel Devlet Yapılanmasıyla Mücadele" toplantısıyla başkanlık edecek.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in cenaze törenine iştirak edecek.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, "Paris'ten Antalya'ya Uluslararası Yeni İklim Değişikliği Rejimi" paneli ve İLBANK tarafından hazırlanan Engelliler Haftası programına katılacak.

6- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı'na katılacak.

7- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Borsa İstanbul Konferans Salonunda "4. Sürdürülebilir Finans Forumu" açılışına ve WOW Hotel’deki “İş Kadınlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri” toplantısına iştirak edecek.

8- AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Strazburg'daki resmi temasları çerçevesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile görüşecek.

9- AP Genel Kurulu'nda Türk vatandaşlarına vize serbestisi ve Türkiye ile varılan anlaşma görüşülecek.

10- 69. Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başlayacak.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

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