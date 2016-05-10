Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak "TOBB 72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni"ne katılacak.

2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret edecek.

3- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

- Bahçeli, AKP'ye koalisyon teklifi olarak algılanan "Hükümete fiili desteğimiz hukuki bir boyut alabilir" sözüne bugün açıklık getirecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OSTİM'deki Lale Restorant'ta sanayicilerle bir araya gelecek.

5- Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AFAD Başkanlığının yeni yerleşkesinde "Deprem Erken Uyarı Sistemi Sempozyumu"na iştirak edecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

7- TÜİK, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaşacak.

8- Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 39'uncu kez bir araya gelecek.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- Spor Toto Basketbol Ligi'nde play-off'lar öncesi normal sezon 3 maçla tamamlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes-Darüşşafaka ve Akın Çorap Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.