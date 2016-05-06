Türkiye gündeminde bugün neler var?



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Belediyesi Hizmet Binası ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (15.00)



Yasama, Yürütme, Siyaset

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Türkiye’nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Piyalepaşa'da temel atma törenine iştirak edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mihalıççık'ta düzenlenecek Yunus Emre'yi Anma Töreni'ne katılacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve "DSİ Tesisleri Toplu Açılış ve Temel Atma ile OGM Sertifika Dağıtım Merasimi"ne iştirak edecek.

Ekonomi



1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul 2016 programına iştirak edecek.



2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi'nde, "Bilgi Ekonomisi ve Bütünsel Kalkınma" başlıklı panele katılacak.



3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi'ni ziyaret edecek.



4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyaretinde bulunacak, Bayburt Üniversitesi Bilim Kültür Haftası ve mezuniyet programına katılacak.



5- TÜİK, 2015 yılı son çeyreğine ilişkin hanehalkı yurtiçi turizm verilerini açıklayacak.



6- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek.



Dünya



1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, "Zümrüd-ü Anka Bir Medeniyet Müzikali" etkinliğine katılacak.



2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AP Başkanı Martin Schulz, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Carlo Magno Vakfı Başkanı Jürgen Linden Vatikan'da Papa Franciscus'a 2016 Carlo Magno Ödülü verecek.



- Juncker ve Schulz, ödül töreninden sonra basın toplantısı yapacak.



4- Yemen hükümet heyeti ile Husiler arasında Kuveyt'te devam eden görüşmelerle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



5- Suriye iç savaşında Şam, Lazkiye ve Halep’te ilan edilen ateşkes ile rejiminin İdlib ilindeki Kamune çadır kentine düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



Kültür sanat





1- Alfred Hitchcock ve Francois Truffaut'nun buluşmasını konu edinen "Hitchcock/Truffaut" belgeselinin basın gösterimi gerçekleşecek.



2- Yönetmenliğini Senem Tüzen'in üstlendiği "Ana Yurdu" filminin basın gösterimi yapılacak.



3- Zümrüdü Anka-Medeniyet Müzikali'nin prömiyeri gerçekleştirilecek.



4- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin düzenlediği "Edebiyat Ödülü" törenle sahibini bulacak.



5- Ürdün asıllı piyanist Karim Said konser verecek.



Spor



1- Avrupa Karate Şampiyonası Fransa'da sürüyor.



2- PTT 1. Lig'de 33. haftanın ilk maçında Adana Demirspor ile Altınordu, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.



3- Erkekler Hentbol Süper Lig play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Zağnos Erkek Hentbol-Beşiktaş Mogaz, Trabzonspor-Göztepe, Merzifon Belediyespor-Amasya Taşova YİBO, Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor karşı karşıya gelecek.



4- Erkekler Hentbol Süper Lig play-out 2. maçında Akçaabat Tütünspor-Antalyaspor karşılaşacak.