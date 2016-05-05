Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Al Attıyah ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.



- Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği Kongresi'nin gala yemeğine katılacak.



2- Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'nde MYK'yı toplayacak, ardından basın toplantısı düzenleyecek. Davutoğlu'nun bu toplantının ardından olağanüstü kongre tarihini açıklaması bekleniyor.



- Başbakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

Yasama, Yürütme, Siyaset

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Semiha Boravac ile görüşecek ve Engelsiz Balkan Platformu açılışı ve ödül törenine iştirak edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, MEB Şura Salonu'nda, Açık Öğretim Liselerinden mezun olan öğrencilerin mezuniyet törenine katılacak.

3- HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2013-2014 yılı hesapları görüşülecek. (14.00/10.00)

Ekonomi

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos ile görüşecek, BBVA Bankası'nın düzenleyeceği seminere ve İspanya İşverenler Konfederasyonunun toplantısına iştirak edecek.

2 - Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Swissotel'de "Forum İstanbul 2016"ya katılacak. (09.00)

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Otomotiv sektöründe 5. Ar-Ge Proje pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması'na iştirak edecek. (10.00)

4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 30. Avrupa Bölgesel Konferansı'na katılarak oturuma başkanlık yapacak. (Antalya/09.00)

5- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mittania Otel’de 2016 Yılı Mali Destek Programı tanıtım toplantısı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır İŞKUR Müdürlüğü arasındaki protokol imza törenine katılacak, Sur Ofis Toplantısına iştirak edecek. (10.00/11.00/12.00)

6- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile Türk-Macar Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak. (14.30)

Dünya

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Sultanahmet Meydanı'nda Allgau Orient Rallisi Türkiye Etabı başlangıç törenine katılacak. (11.30)

2- İtalya, Avrupa liderlerine ev sahipliği yapıyor.

- İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Alman Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AP Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelecek.

- Renzi ve Avrupalı liderler, AB'nin geleceğine ilişkin müzakereye katılacak.

3- Londra Belediyesi ve Birleşik Krallık genelindeki bazı bölgelerde yerel seçim yapılacak.

4- İngiltere Başbakanı David Cameron, başkent Londra'da Japon mevkidaşı Şinzo Abe ile görüşecek.

5- Kuveyt’e hükümet heyeti ile Husiler arasında yeniden başlayan görüşmelerle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Arap Mağrib Birliği Dışişleri Bakanları 34. dönem toplantısı Tunus'ta düzenlenecek.

7- Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin Yeşil Bölge'yi ihlal ederek parlamentoya girmesinin ardından yaşanan siyasi kriz, meclisin toplanamaması ve hükümet kurma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşı ve insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Güncel

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince düzenlenen ve "Bilgi, Eylem ve Ahlak" ana temalı 3. Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışına katılacak. (18.00)

Spor

1- Avrupa Karate Şampiyonası Fransa'da başlayacak (10.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Torku Konyaspor, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. (19.15)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. (18.15)

4- Spor Toto Basketbol Ligi'nde 29. hafta, Muratbey Uşak Sportif-Royal Halı Gaziantep, Banvit-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

5- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında Sevilla-Shakhtar Donetsk, Liverpool-Villarreal karşı karşıya gelecek. (22.05)

6- Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final, Spor Toto 3. Lig'de ise play-off yarı final ilk maçları yapılacak.

7- Erkekler Hentbol Süper Lig play-out 2. maçında Marmaragücü ile Maliye Milli Piyango, İTO Spor Salonu'nda karşılaşacak.



