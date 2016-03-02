Türkiye gündeminde bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Abuja)

POLİTİKA

- TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin İstanbul il teşkilatında basın açıklaması yapacak. (13.30- İstanbul)

- Bülent Arınç, Bilkent Üniversitesi'nde, "Dünden Bugüne Türk Siyaseti" konulu bir konferans verecek. (12.40-Ankara)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek. (11.00-Ankara)

EKONOMİ

- İşçi eylemleri sebebiyle üretimin durdurulduğu Oyak Renault'taki gelişmeler takip ediliyor. (Bursa)

- DİSK üyeleri, Ümraniye'deki Renault Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (12.00- İstanbul)

DÜNYA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almezbek Atambayev ile görüşecek.( Moskova)

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı kabul edecek. (Lefkoşa)

- Suriye iç savaşında kısmi ateşkesle çatışmaların sonlandırılmasını öngören anlaşmanın ardından diplomasi trafiği ve ülkedeki iç gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine Diyarbakır'da herkes bulunduğu yerden çatışmaların ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesine yürüyecek. (16.00-Diyarbakır)

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasak kalktı, geriye enkazdan mahalleler kaldı. İlçedeki gelişmeler takip ediliyor.

- 2016 yılında hacca gidecekleri belirleyecek olan kura, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekilecek. Kuraya 1 milyon 750 bin kişi katılıyor. (11.00-Ankara)

- Demokratik Alevi Derneği üyeleri basın toplantısı düzenleyecek. (11.00-Ankara)

- Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım, İzmir Güzelyalı Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. (İzmir)

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki damat dehşetiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Kocaeli)

SPOR

- Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarından ikincisinde Galatasaray ile Akhisar Belediyespor Türk Telekom Arena'da yarı finale çıkmak içini mücadele edecek. (18.15-İstanbul)

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki yeni makam odasında gündemle ilgili basın toplantısı yapacak. (11.00-İstanbul)

- Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen taraftar projesi Tribüne Renk Kat kapsamında basketbolcular Muratcan Güler ve Engin Atsür Metrocity Alışveriş Merkezi'nde basketbol severlerle bir araya gelecek. (16.00-İstanbul)

- Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında oynayacağı Torku Konyaspor maçı için Konya'ya gidecek.

- Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı Merinos Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılacak. (18.00-Bursa)