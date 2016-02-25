Türkiye gündeminde bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Erdoğan, daha sonra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'ü kabul edecek. Ardından Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ı kabul edecek olan Cumhurbaşkanı, akşam ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. (14.30 / 16.30 / 17.30 / 19.30- Beştepe - Ankara)

POLİTİKA

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Borsa İstanbul-Borsa Konya işbirliği imza ve gong törenine katılacak. (09.00-Konya)

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. (14.00 / 15.00 - Çankaya Köşkü - Ankara)

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (10.30-14.30-Şanlıurfa)

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Yozgat'taki Akdağmadeni mevkii T-9 Tüneli'nin ışığa kavuşturulması törenine katılacak. (11.30-Yozgat)

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İzmir'de partisinin il başkanlığını, ticaret odasını, ticaret borsasını ziyaret edecek, Ege Bölgesi Sanayi Odaları Başarılı Sanayiciler ödül törenine katılacak. (16.00-16.20-16.40-17.00-İzmir)

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyecekler. (11.00-Ankara)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan adayı Meral Akşener, parti genel merkezinin kapattığı Denizli teşkilatına destek mahiyetinde ilk ziyareti yapacak. Denizli EGS Kültür ve Kongre Merkezi`nde partililere hitap edecek olan Akşener, ildeki bazı esnafları da ziyaret edecek. (13.30-Denizli)

EKONOMİ

- TÜSİAD ve Dünya Bankası, Dünya Bankası'nın hazırladığı 'Küresel Ekonomik Beklentiler 2016: Zayıf Büyümenin Yayılma Etkileri' raporunu tanıtacak. (09.30)

- TÜİK tarafından Aralık 2015 katı yakıtlar istatistiği açıklanacak. (10.00)

- TÜİK tarafından dördüncü çeyrek inşaat işgücü girdi endeksi açıklanacak. (10.00)

DÜNYA

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek (Lefkoşa)

- KKTC Bakanlar Kurulu'nda Türkiye ile su yönetimi konusunda üzerinde uzlaşılan detaylar açıklanacak. (Lefkoşa)

- Suriye'deki gelişmeler ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik girişimler takip ediliyor.

GÜNCEL

- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelecek. Hasan Şeyh Mahmud daha sonra BTSO Yönetim Kurulu'nu ziyaret edip iş dünyası ile görüşecek. (16.00-18.30-Bursa)

- Tek sanıklı Aytaç Baran cinayeti davasının ilk duruşması bugün yapılacak. Diyarbakır'da İhya-Der Başkanı ve HÜDA PAR üyesi Aytaç Baran'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, güvenlik gerekçesiyle alındığı Kayseri'de görülmeye başlanacak. (09.30-Kayseri)

- Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin şehit olmasıyla ilgili davaya Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (09.30-Manisa)

- Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçelerdeki gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır-Şırnak)

- Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesinde başlatılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı sürdürülen protestolar ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Artvin)

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Çalışma Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Çalışma Hayatı Sorunları Konferansı' yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, onur konuğu olarak katılımcılara hitap edecek. (14.00-Ankara)

- DİSK yönetimi, terörist saldırının meydana geldiği Merasim Sokak'ta karanfil bırakacak, ardından kıdem tazminatı, kiralık işçilik konularını içeren basın açıklaması yapacak. (12.00-Ankara)

- Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları Konsey Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da katılacağı basın toplantısıyla sona erecek. (12.00- İstanbul)

- Önceki gün vefat eden Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu için Sabancı Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Terzioğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Bebek Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (10.00/15.30- İstanbul)

- Avrupa Azerbaycan Topluluğu, Hocalı İçin Adalet Kampanyası çerçevesinde Sakıp Sabancı Müzesinde Hocalı anma töreni düzenleyecek. (19.00- İstanbul)

SPOR

- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçlarında Lokomotiv Moskova - Fenerbahçe ve Lazio - Galatasaray maçları Moskova ve Roma'da oynanacak. (18.00/20.00-Rusya/İtalya)

- Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. (11.00-İstanbul)

- Beşiktaş'ta A Takım oyuncuları Kayışdağı'ndaki Darülaceze Tesislerini ziyaret edecek. (14.00-İstanbul)