Türkiye gündeminde bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşacak. (13.00-Ankara)

Politika

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cerattepe'deki maden ocağını istemeyen halkı temsilen Yeşil Artvin Derneği yetkililerini kabul edecek. (Ankara)

- Başbakan Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Konya'da 42 tesisin açılış ve temel atma törenine katılacak. (14.00-Konya)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merasim Sokak'taki patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakacak, ardından partisinin MYK toplantısına katılacak. (12.45-Ankara)

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, basın toplantısı düzenleyecek. (11.30-Ankara)

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ASKON tarafından düzenlenen istişare toplantısı ile Hoca Ahmed Yesevi'yi Anma Programı'na katılacak. (09.00-19.00-İstanbul)

- Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Conrad Otel'de Somali Altıncı Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu'nun kapanış oturumuna katılacak. (15.30-İstanbul)

- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Sanayi Odası 'Küresel Rekabet ve Bilgi Çağında Kaliteli Eğitim Sistemi ve Mesleki Eğitimin Sanayimizin ve Ekonomimizin Geleceği Açısından Önemi' gündemli Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak. (15.00-İstanbul)

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Batman'da çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak. (Batman)

- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cinsel istismar sonucu, dayanamayarak canına kıyan Cansel Buse K.'nın mezarını ziyaret ettikten sonra ailesine taziye ziyaretinde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (11.00-Kırşehir)

EKONOMİ

- Ankara Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapılacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir genel bir ekonomik değerlendirme yapacak. (09.45-Ankara)

DÜNYA

- Uluslararası Af Örgütü, 2015/2016 yıllı raporunu açıklayacak. Rapor, 160 ülkede insan hakları durumunu anlatıyor. (Londra)

- ABD, Rusya ve Suriye muhalefeti arasında, Suriye'de çatışmaların sona erdirilmesine dönük ateşkes çağrısı ve ülkedeki iç gelişmeler takip ediliyor.

- Ürdün Kralı Abdullah, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama tarafından ağırlanacak. (Washington)

- Mısır'da Arap ülkeleri parlamento başkanları toplantısı düzenlenecek. (Kahire)

GÜNCEL

- Uluslararası Af Örgütü, 2015'te yaşanan insan hakları ihlâllerini mercek altına aldığı yıllık raporunu Beyoğlu Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı'nda açıklayacak. (10.30-İstanbul)

- KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB İKK ve Ankara Tabip Odası, Merasim Sokak'ta patlamanın olduğu yere karanfil bırakacak. (15.00-Ankara)

- Uluslararası Af Örgütü, 2015'te yaşanan insan hakları ihlâllerini mercek altına aldığı yıllık raporunu Beyoğlu Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı'nda açıklayacak. (10.30-İstanbul)

- Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması Silivri Cezaevi önünde başlatılan umut nöbetini Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Monica Frassoni, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Naci Sönmez ve Akademisyen Ahmet Atıl Aşıcı tutacak. (10.00-İstanbul)

- Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin şehit olmasıyla ilgili davaya Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (09.30-Manisa)

- Sur'da devam eden operasyonlarda yaralanan ve dün GATA'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yetkin Erşan'ın cenazesi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verilecek. (Hatay)

- Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçelerdeki gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır-Şırnak)

- Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesinde başlatılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı sürdürülen protestolar ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Artvin)

- HDP ve DBP, merkez ilçeden Sur'a yürüyüş düzenleyecek. (14.00-Diyarbakır)

- Diyarbakır Valiliği, Sur'daki sivil vatandaşların bulunduğu çatışma bölgesinden çıkmaları amacıyla 15.30-17.00 saatleri arasında her türlü önlemin alınacağını ve kolaylık sağlanacağını açıkladı. Gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır)

SPOR

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Olağan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıkacak. Başkan Demirören düzenlenecek toplantıda hakemlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunacak. (11.00-Riva)

- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe bu maç için Moskova'ya gidecek. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira ve bir oyuncu müsabakanın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşmanın son çalışması da statta yapılacak. (TSİ 17.00-17.30-Rusya)

- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü ve bir oyuncusu Lokomotiv Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Lokomotiv Moskova son antrenmanını ise aynı yerde yapacak. (14.00-14.30-Rusya)

- Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve kaleci Muslera, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci ayağında İtalya temsilcisi SS Lazio ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları maçın basın toplantısını statta yapacak. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın son çalışmasını da aynı yerde yapacak. (18.00-18.30-İtalya)

- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayacak Lazio'nun teknik direktörü Stefano Pioli ve bir oyuncusu takımın tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Ev sahibi ekip Galatasaray maçının son çalışmasını Formello'da gerçekleştirecek. (19.45-20.15-Roma)

- Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları PSV-Atletico Madrid ve Dinamo Kiev-Manchester City karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (TSİ 21.45-Hollanda-Ukrayna)