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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

7 Haziran seçimi sonrası gözler hükümetin programına çevrildi

08 Haziran 2015 12:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu ve MYK üyeleri ile toplantı yapacak. (11.00-Ankara)

POLİTİKA

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi heyeti, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gözlemine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (10.00-Ankara)

- Uluslararası seçim gözlemcileri heyeti, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gözlemine ilişkin Ankara HiltonSA Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek. (13.30-Ankara)

EKONOMİ

- TÜİK, Nisan ayı 'Perakende Satış Hacim Endeksi' ile 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıklayacak. (10.00-Ankara)

DÜNYA

- Sanayileşmiş ülkeler grubu G7'nin zirvesi, Almanya'nın ev sahipliğinde Krün şehrindeki Elmau Sarayı'nda devam ediyor. (Münih)

- Yemen'deki çatışmalar ve yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Riyad)

GÜNCEL

- Dün yapılan 25. dönem milletvekili seçimlerinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (10.00-İstanbul)

SPOR

- A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile özel maçta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (20.45-İstanbul)

- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları takip edilecek.

 

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