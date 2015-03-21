Türkiye gündeminde bugün neler var?

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin olarak kaleme aldığı tarihi mektubunun okuanacağı Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Newroz Kutlama Töreni'ne katılacak.

MHP'de Nevruz kurultayı

MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli seçimlerde tek aday olarak yarışacak. Kurultayda partinin genel seçimlerde kullanacağı seçim şarkıları da kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı'nın programı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Motorlu Piyade Tugay ve Denizli Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

- Erdoğan, Çınar Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliğini ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının Anemon Otel'de düzenlediği akşam yemeğinde STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

AKP'de Nevruz töreni

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonundaki "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni" programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Alevi sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Bakanların programı

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Barış Kenti Kudüs" zirvesi ile TRT Avaz'ın 6. kuruluş yılı ve "Nevruz'u Kutlama" programına katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, SETA İstanbul'da, "Geçmişten Günümüze Kalkınma Yardımlarının Dönüşümü Konferansı"na katılacak.

- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, German Marshall Fund (GMF) düşünce kuruluşu tarafından 2015 Brüksel Forumu kapsamında düzenlenen "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Terörizmin Yeni Dalgasıyla Mücadele" ve "Türkiye - Köprü mü? Bariyer mi?" temalı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Dünya gündemi

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

9- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DAEŞ hedeflerine düzenlediği hava saldırıları ve Irak'taki çatışmalara ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Yemen'deki siyasi krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11 - ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran ile nükleer müzakereler sonrasında Lozan'da basın toplantısı düzenleyecek.

Spor

12- Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor, Medicana Sivasspor-Bursaspor ile Kasımpaşa-Galatasaray maçları yapılacak.