Türkiye gündeminde bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan 22 adet AFAD Lojistik Merkezi'ni ATO Congresium'daki törenle hizmete açacak. (11.00-Ankara)

Politika

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan'daki resmi temaslarını sürdürüyor. (Lahor)

- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlığı'nda toplanacak. (13.00-Ankara)

- TBMM Genel Kurulu İç Güvenlik Paketi görüşmesini sürdürecek. (14.00-Ankara)

Ekonomi

- TÜİK 4. çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak. (10.00-Ankara)

Dünya

- Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turu yapılacak. (Atina)

- Beyaz Saray'ın ev sahipliği yaptığı terör ve radikal şiddetle mücadele konulu üç günlük uluslararası zirve yapılacak. (Washington)

Güncel

- 28 Şubat Davası'nın 75. duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (09.30-Ankara)

- Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Adana Adliyesi'ndeki 'İç Güvenlik Paketi'ni protesto için başlattığı 'Özgürlük Nöbeti' sürüyor. Avukatlar 'Sıkıyönetim Yasası' olarak gördükleri pakete karşı İnönü Parkı'nda konu ile ilgili broşür dağıtacak. (12.00-Adana)

- Mersin'in Tarsus ilçesinde Çağ Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili üniversite arkadaşları eylem yapacak. (09.00-Adana)

- İzmir Minibüsçüler Odasına bağlı çok sayıda minibüsçü esnafı, Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesini protesto etmek için eylem yapacak. (10.30-İzmir)

- Türk Kamu Sen Erzurum Temsilciliği, Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi önünde 'kadına şiddete hayır' konulu basın açıklaması yapacak.(12.00-Erzurum)

- Söz yazarı Fikret Şeneş'in cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. (12.25-İstanbul)

Spor

- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları salonda yapılacak antrenmanla devam edecek. (11.00-İstanbul)

- Galatasaray'da Süper Lig'in 21. Haftasında Sivas'ta oynanacak Medicana Sivasspor maçının hazırlıklarına salonda yapılacak antrenmanla devam edilecek. (11.30-İstanbul)

- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Liverpool'a konuk olacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. Siyah beyazlı ekip antrenmanın ardından da öğle saatlerinde özel bir uçakla Liverpool'a harekete edecek. (10.00-İstanbul)

- Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ve bir oyuncu Liverpool maçıyla ilgili Liverpool'da karşılaşmanın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek. (20.00-Liverpool)

- Fenerbahçe'de 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları yapılacak antrenmanla sürecek.

- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına Schalke-Real Madrid ve Basel-Porto maçlarıyla devam edilecek. (21.45-Almanya/İsviçre)

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İtalya'nın Napoli takımı ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçı öncesi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Trabzonspor, Napoli maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (Trabzon)

- Napoli Teknik Direktörü Rafael Benitez, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Napoli, son çalışmasını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirecek. (Trabzon