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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

28 Nisan 2014 10:35

1- Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'u Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Gül ve Gauck, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, konuğu onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gauck ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

2- Romanya Temcilciler Meclisi Başkanı Zgonea Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Valeriu Stefan Zgonea ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Kabul de TBMM Başkanı Cemil Çiçek de yer alacak.

-  TBMM Başkanı Çiçek, Valeriu Stefan Zgonea ile görüşecek, onuruna öğle yemeği verecek. 

- Çiçek ve Zgonea Milli Kütüphane'de Romanya ile ilgili bölümün açılışına katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Valeriu Stefan Zgonea ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek

3- Cumhurbaşkanı Gül'e, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi, güven mektubunu sunacak.

4- TBMM Başkanı Çiçek, Kuveyt-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Faysal Fahd eş-Şayi ve beraberindeki heyeti  kabul edecek.

5- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

8- Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

10- KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, "Kıbrıs Sorunu" konulu konferansa katılacak.

11- Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, merkezi Tunus'ta olan AA Fransızca yayınının tanıtımı kapsamında temaslarda bulunacak.

- Öztürk, Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki tarafından kabul edilecek.

12- 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 174,2 kilometrelik ikinci etap, Alanya-Kemer arasında gerçekleştirilecek.

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