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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Nisan 2014 10:51

1- Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 52. yılı

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Hasan Tahsin Gökcan'ın yemini dolayısıyla Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene katılacak.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuruluş yıl dönümü töreninde yer alacak.

2- Cumhurbaşkanı Gül'e, Etiyopya Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh ve Panama Büyükelçisi Mario Alberto Julio Granados, Çankaya Köşkü'nde güven mektuplarını sunacak.

3- Başbakan Erdoğan, Önder Vakfınca Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Kutlu Doğum Programı'na katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti ile Dışişleri Bakanı Konutu'nda görüşecek. Davutoğlu ve Karti, ortak basın toplantısı yapacak.

5- Çanakkale Kara Savaşları'nın 99'uncu yılı

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Savaşı'nın kahraman birliği "57. Alay"ı anmak için binlerce gencin katılımıyla Kocadere köyü kamp alanından başlatılacak "Vefa Yürüyüşü"ne katılacak, sabah namazı ve duanın ardından Conkbayırı Atatürk Anıtı önündeki törende yer alacak.

- Yeni Zelanda Genel Valisi Korgeneral Sir Jerry Mateparae ve Avustralya Gazi İşleri Bakanı Michael Ronaldson, Anzak Koyu'ndaki "şafak töreni" ile Lone Pine (Tek Çam) ve Yeni Zelanda anıtlarındaki törenlere katılacak.

6- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katma Değer Vergisinde Yeni Dönem" konulu basın toplantısı yapacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerini açıklayacak.

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