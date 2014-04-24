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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

24 Nisan 2014 10:26

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ticaret borsasının 100. yıl ödül töreninde yer alacak, Sheraton Otelde yemeğe katılacak.

- Gül, ticaret borsası kampüsünün temel atma töreninin ardından Ankara'ya dönecek.

- Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla TBMM Kreşi'ndeki çocukların düzenledikleri program ile AKM'deki Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti 4. Büyük Kongre delegeleriyle istişare toplantısı yapacak.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve beraberindeki heyet, Mahkemenin kuruluşunun 52. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

5- İçişleri Bakanı Efkan Ala, AA Editör Masası'na konuk olacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eldivan, Ilgaz ve Bayramören belediyelerini ziyaret edecek. (Çankırı)

7- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri uygun bulan tasarılar ele alınacak.

8- Filistin'de, Hamas ve Fetih yönetimleri arasında milli mutabakata varılmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile nisan ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

11- Çanakkale Kara Savaşları'nın 99'uncu yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, Fransız ve İngiliz Anıtları ile 57'nci Alay Şehitliği'nde törenler yapılacak.

12- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yapılacak

- İki İspanyol takımının mücadelesine sahne olacak maçta Sevilla, Valencia'yı ağırlayacak. Portekiz'in Benfica takımı ise İtalyan Juventus takımı ile sahasında karşılaşacak.

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