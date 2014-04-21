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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Nisan 2014 10:24

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Erimtan ve beraberindeki heyetle Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

4- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

5- Ukrayna'daki gelişmeler takip ediliyor.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bina inşaatı maliyet endeksi ile mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

7- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor ve Medical Park Antalyaspor-Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

8- Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi'nde, Fenerbahçe Grundig ile Halkbank arasındaki play-off final serisinin ilk maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi, play-off çeyrek final serisi üçüncü  maçlarında, Olympiakos-Real Madrid, Panathinaikos-CSKA Moskova, Maccabi Electra-EA7 Emporio Armani, karşı karşıya gelecek.

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