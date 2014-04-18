Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Ulu Cami'de cuma namazı kılacak.

- Grand Çınar Otelde çini tanıtım standını gezecek ve aynı yerde öğle yemeğine katılacak Gül, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığını ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kırgızistan Büyükelçisi Ermek İbraimov'u kabul edecek.

3- AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılacak.

- Erdoğan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'yi, parti genel merkezinde kabul edecek.

4- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşecek. İki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler izleniyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde, CSKA Moskova-Panathinaikos ve EA7 Emporio Armani-Maccabi Electra serilerinde ikinci maçlar yapılacak.