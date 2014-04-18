T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

18 Nisan 2014 10:22

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Ulu Cami'de cuma namazı kılacak.

- Grand Çınar Otelde çini tanıtım standını gezecek ve aynı yerde öğle yemeğine katılacak Gül, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığını ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kırgızistan Büyükelçisi Ermek İbraimov'u kabul edecek.

3- AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılacak.

- Erdoğan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'yi, parti genel merkezinde kabul edecek.

4- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşecek. İki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler izleniyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde, CSKA Moskova-Panathinaikos ve EA7 Emporio Armani-Maccabi Electra serilerinde ikinci maçlar yapılacak. 

ETİKETLER

türkiyesiyasetdünyagündemakpak partichpmhpbdppartilerseçimlermeclisbaşbakan erdoğancumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24