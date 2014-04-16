Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Letonya Cumhurbaşkanı Berzins Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Andris Berzins'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Gül ve Berzins, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, Berzins onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- Cumhurbaşkanı Berzins, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Berzins ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, parti genel merkezinde, milletvekilleri ile istişare toplantısı yapacak, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Resmi Konut'ta kabul edecek.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, ATO Congresium'da, "Türkiye'deki Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Toplum Temelli Hizmetlerin Sürdürülebilir Gelişimine Dair Öncülük Konferansı"na katılacak.

4- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, kurumun şikayetleri almasının birinci yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak.

8- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, Bursaspor ile Galatasaray, Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.