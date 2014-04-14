Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini, parti genel merkezinde kabul edecek.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meksika’da gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya) Oluşumu'nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı sanayi ciro endeksi ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile 2013 yılı il düzeyinde yaşam memnuniyeti verilerini açıklayacak.

8- Anadolu Ajansı Haber Akademisi Kameramanlık Eğitimi Programı'nın açılışı yapılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Elazığspor ile Gaziantepspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.