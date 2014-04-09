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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

09 Nisan 2014 10:37

1- Hırvatistan Parlamentosu Başkanı Leko Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuk Parlamento Başkanı Josip Leko ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Josip Leko ile görüşecek, onuruna öğle yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento Başkanı Leko ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, parti genel merkezinde Seçim Strateji Toplantısı'na katılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurul'da MİT Yasa Teklifi görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonu'nda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6-  Endonezya'da yaklaşık 185 milyon seçmen, yeni yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek.

7- AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Mısır'da 528 kişiye verilen idam cezasını, tüm yurtta illerin şehir meydanlarında protesto edecek.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları tamamlanacak.

- Ligde Atletico Madrid-Barcelona ve Bayern Münih-Manchester United maçları oynanacak.

9- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, sekizli final maçlarına Rusya'da devam edilecek.

10- Avrupa Halter Şampiyonası İsrail'de sürüyor.

11- SportAccord Kongresi Belek'te devam ediyor.

12- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda yarı final rövanş maçları yapılacak.

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