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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

08 Nisan 2014 10:15

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Askeri Yargıda Güncel Eğilimler" konulu sempozyuma katılacak, Roman Hakları Forumu Başkanı Bahattin Ulusoy ve üst kurul üyelerini kabul edecek.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak.

- Erdoğan, AK Parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

4- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, iki oğlu ve dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adli ile 6 yardımcısının yargılanmasına devam edilecek.

5- Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılına ait sera gazı emisyon envanterini açıklayacak.

6- AA 94 yaşında

- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar, Ajansın kuruluşunun 94. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

7- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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